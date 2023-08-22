Окупанти терміново укріплюють другу і третю лінії оборони на півдні — Гуменюк

Російські загарбники намагаються терміново посилити другу та третю лінію оборони на півдні країна за допомогою бетонних конструкцій та нових окопів.

Про це в етері телемарафону заявила спікера Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що у російському командуванні зрозуміли, що ЗСУ мають намір пробивати всі лінії оборони окупантів, тому кілька місяців займались мінуванням територій на південному напрямку.

"Зараз вони намагаються ущільнити оборону, зокрема, створенням залізобетонних конструкцій, додатково окопатися і глибше укріпитися. Але бачимо і спостерігаємо цю роботу вже на другому рубежі оборони. І третій рубіж уже починає проявляти себе. Тобто вони розуміють, що через деякий час їм знадобиться вже третій", - розповіла вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники перекинули на Лимано-Куп’янський напрямок 45 тисяч військових та понад 500 танків.

Крім того, ми раніше інформували, що українські Сили оборони завдають регулярних ударів по тилах російських загарбників, що загрожує стабільності оборони на кількох критичних для окупантів ділянках фронту.

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