Окупанти тероризують мирних людей й намагаються знищити шляхи до Києва: яка ситуація на Чернігівщині 30 березня

Окупанти тероризують мирних людей й намагаються знищити шляхи до Києва: яка ситуація на Чернігівщині 30 березня

Росіяни продовжують атакувати Чернігів.

В Україні триває 35-а доба війни, яку розв'язала Росія на чолі з диктатором Путіним. Однією з найгарячіших точок є Чернігів та Чернігівська область. Попри обіцянку росіян про відведення частини військ із Чернігівської області, місцева влада не вірить в ці заяви й українські захисники готові до будь-якого розвитку подій.

Як минула доба у цьому регіоні, йдеться в матеріалі ТСН.ua.

Обстріли Ніжина та Чернігова

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявляє, що "зменшення активності" на Чернігівщині окупанти продемонстрували ударами по Ніжину, зокрема й авіа, і всю ніч гатили по Чернігову. За його даними, росіяни знову знищили об’єкти цивільної інфраструктури, бібліотеки, торгівельні центри та інші об’єкти, дуже багато будинків.

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Загалом, за даними ДСНС, протягом доби сталося 20 пожеж, з яких, 12 внаслідок обстрілів – 4 на об'єктах різних форм власності, 5 в житловому секторі, 1 на транспорті, 1 інша ( пожежа гаражів) 1 в природних екологічних системах. Попередньо, одна особа травмована.

"Ми працюємо з холодною головою. Усі розуміють свої завдання. Вони чітко визначені і ми рухаємося по їх виконанню. І перемога буде за нами. Сподіваюся, вона буде швидкою", - зауважив Чаус.

А напередодні, 29 березня, ракета окупантів влучила на територію дитячого майданчика.

Окупанти досі блокують Чернігів

Через обстріли окупантів в Чернігівській область більшість мешканців сидять без світла протягом двох останніх тижнів. Окупанти гатять щодня з важкої артилерії та авіації по електромережам АТ "Чернігівобленерго". Попри це, енергетики намагаються відновлювати світло там, де це тільки можливо.

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За даними Генштабу, окупанти гатять і по цивільних, і по військових будівлях. На Сіверському напрямку обстановка залишається без суттєвих змін.

"Противник продовжує блокувати Чернігів, завдавати вогневого ураження по цивільних та військових об’єктах... Окупанти намагаються утримати раніше зайняті рубежі, активних наступальних дій на зазначених напрямках не здійснюють", - кажуть в Генштабі.

Терор мирного населення

Мер Чернігова Владислав Атрошенко підтвердив, що містяни живуть в реальній гуманітарній катастрофі. Містяни не мають електроенергії, тепла й води, газ є деінде.

Крім того, 28 березня окупанти обстріляли один з мікрорайонів Чернігова. Як сказав мер, у результаті є загиблі та десятки поранених.

"Людям вкрай важко. Знищені тисячі помешкань. Я кажу про вчорашні бомбардування", - розповів Атрошенко.

Окупанти знищують інфраструктуру на Чернігівщині

Окупант, попри гучні обіцянки усю ніч, обстрілювали Чернігівщину. Як зазначив Атрошенко, росіяни намагалися знищити всі можливі шляхи перетину річки Десни в напрямку Києва.

"Ніч вийшла такою, як ми й очікували. Кожне слово Росії – це брехня. Вночі в нас були серйозні артилерійські та мінометні обстріли. Росіяни намагалися знищити всі можливі шляхи перетину річки Десни в напрямку Києва", – сказав Атрошенко в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, окупанти обстріляли передмістя Ніжина на Чернігівщині.

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