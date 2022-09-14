"Окупанти тікали, як миші": десантники розповіли, як звільняли Ізюм (відео)

Росіяни лишали своїх поранених побратимів і техніку, а одного свого пораненого навіть пристрелили.

Десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України розповіли, як звільняли Харківщину, а окупанти тікали від них.

Про це йдеться у сюжеті на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Зараз десантники допомагають місцевим цивільним та повертають Ізюм до мирного життя.

Також читайте На звільнених територіях Харківщини площею 8 тисяч квадратних кілометрів триває стабілізація - Зеленський

"Ми це зробили. Окупанти чинили спротив, але проти наших це було марно. Не народилися ще такі. Був наш крайній бій, я дві години був затиснутий у "коридорі" зі своїм відділенням. Але черз дві години ми їх "зробили", – розповів один із десантників.

За словами захисників, росіяни лишали своїх поранених побратимів і техніку, а одного свого пораненого навіть пристрелили.

"Вони бігли, як миші. Бігли і кидали все – техніку, своїх людей. Був навіть один поранений, якого застрелили, щоб швидше втекти. Коли ми підірвали "Урал" з БК, то бахнуло так, що яма була завглибки два метри й завширшки п'ять метрів. Знищили два танки", – розповідають десантники.

Також бійці знайшли на покинутих росіянами позиціях газету "Красная звезда" Міноборони Росії, в якій розповідається, як увесь світ "здригається" від міці російської армії.

"Ми будемо боротися, поки ми живі. А коли нас не буде – будуть інші", – підсумували українські захисники.

Раніше у Мінінфраструктури показали вигляд доріг на звільненій території Харківщини.

Читайте також: