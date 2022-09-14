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"Окупанти тікали, як миші": десантники розповіли, як звільняли Ізюм (відео)

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"Окупанти тікали, як миші": десантники розповіли, як звільняли Ізюм (відео)

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Росіяни лишали своїх поранених побратимів і техніку, а одного свого пораненого навіть пристрелили.

Десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України розповіли, як звільняли Харківщину, а окупанти тікали від них.

Про це йдеться у сюжеті на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook. 

Зараз десантники допомагають місцевим цивільним та повертають Ізюм до мирного життя.

"Ми це зробили. Окупанти чинили спротив, але проти наших це було марно. Не народилися ще такі. Був наш крайній бій, я дві години був затиснутий у "коридорі" зі своїм відділенням. Але черз дві години ми їх "зробили", – розповів один із десантників.

За словами захисників, росіяни лишали своїх поранених побратимів і техніку, а одного свого пораненого навіть пристрелили.

"Вони бігли, як миші. Бігли і кидали все – техніку, своїх людей. Був навіть один поранений, якого застрелили, щоб швидше втекти. Коли ми підірвали "Урал" з БК, то бахнуло так, що яма була завглибки два метри й завширшки п'ять метрів. Знищили два танки", – розповідають десантники.

Також бійці знайшли на покинутих росіянами позиціях газету "Красная звезда" Міноборони Росії, в якій розповідається, як увесь світ "здригається" від міці російської армії.

"Ми будемо боротися, поки ми живі. А коли нас не буде – будуть інші", – підсумували українські захисники.

Раніше у Мінінфраструктури показали вигляд доріг на звільненій території Харківщини.

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