Окупанти тікатимуть "брасом, кролем і по-собачому": Світан про звільнення Криму 2023 року

Збройні сили України розпочнуть штурм для звільнення тимчасово окупованого Криму цього року. Це можна зробити, зайшовши на півострів через Армянськ (місто у Криму - ред.) і висадивши повітряний та морський десант.

Про це "Главреду" розповів військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

За словами військового експерта, окупанти тікатимуть з Криму після того, як ЗСУ переб'ють чотири мости – коридори до Криму.

"Перший із них – це Кримський (або Керченський) міст, який ми вже двічі пошкодили. Думаю, на третій раз він буде виведений із ладу на дуже тривалий час і припинить своє існування як логістичний ланцюжок поставок військової продукції. Другий – сухопутний коридор до Криму, над перерізанням якого ми зараз працюємо, намагаючись вийти на Азовське узбережжя. Або хоча б потрібно підійти до основних ліній, перетнути залізницю і взяти під контроль шосейну дорогу, яка йде вздовж Азовського узбережжя", - зазначив він.

Третій міст – повітряний. Роман Світан говорить, що Україні доведеться знищити Іл-76 росіян, оскільки транспортні літаки можуть забезпечити деяке перекидання сил і засобів противника до Криму і назад.

"Четвертий міст – морський трафік. Для цього потрібно знищити більшість кораблів Чорноморського флоту, головне – великі десантні кораблі (ВДК), які використовуються в якості поромів. От по них ми останнім часом і завдаємо ударів. Це було видно і в морі, і в сухому доці. Плюс потрібно затопити більшість кораблів Чорноморського флоту", - додав полковник запасу.

Після того, як ЗСУ переб'ють ці чотири мости, жодне військове угруповання не зможе довго утримуватися в Криму, оскільки армійських запасів окупантам вистачить на півтора-два тижні. А гарнізонних, можливо, – на півтора-два місяці максимум.

"Після чого це будуть просто "зелені чоловічки", які десять років тому захоплювали Крим зі стрілецькою зброєю, але без боєприпасів. Після знищення цих чотирьох мостів у росіян залишиться три способи залишити Крим: брасом, кролем і по-собачому. Хто як може", - резюмував Роман Світан.

Нагадаємо, полковник запасу пояснив, як ЗСУ запустили новий етап війни ударами по Криму.

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