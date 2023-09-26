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Окупанти тікатимуть "брасом, кролем і по-собачому": Світан про звільнення Криму 2023 року

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Окупанти тікатимуть "брасом, кролем і по-собачому": Світан про звільнення Криму 2023 року

Кримський міст / Фото: Associated Press

Роман Світан розповів, як українські військові звільнятимуть Крим.

Збройні сили України розпочнуть штурм для звільнення тимчасово окупованого Криму цього року. Це можна зробити, зайшовши на півострів через Армянськ (місто у Криму - ред.) і висадивши повітряний та морський десант.  

Про це "Главреду" розповів військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.  

За словами військового експерта, окупанти тікатимуть з Криму після того, як ЗСУ переб'ють чотири мости – коридори до Криму.

"Перший із них – це Кримський (або Керченський) міст, який ми вже двічі пошкодили. Думаю, на третій раз він буде виведений із ладу на дуже тривалий час і припинить своє існування як логістичний ланцюжок поставок військової продукції. Другий – сухопутний коридор до Криму, над перерізанням якого ми зараз працюємо, намагаючись вийти на Азовське узбережжя. Або хоча б потрібно підійти до основних ліній, перетнути залізницю і взяти під контроль шосейну дорогу, яка йде вздовж Азовського узбережжя", - зазначив він.

Третій міст – повітряний. Роман Світан говорить, що Україні доведеться знищити Іл-76 росіян, оскільки транспортні літаки можуть забезпечити деяке перекидання сил і засобів противника до Криму і назад.

"Четвертий міст – морський трафік. Для цього потрібно знищити більшість кораблів Чорноморського флоту, головне – великі десантні кораблі (ВДК), які використовуються в якості поромів. От по них ми останнім часом і завдаємо ударів. Це було видно і в морі, і в сухому доці. Плюс потрібно затопити більшість кораблів Чорноморського флоту", - додав полковник запасу.

Після того, як ЗСУ переб'ють ці чотири мости, жодне військове угруповання не зможе довго утримуватися в Криму, оскільки армійських запасів окупантам вистачить на півтора-два тижні. А гарнізонних, можливо, – на півтора-два місяці максимум. 

"Після чого це будуть просто "зелені чоловічки", які десять років тому захоплювали Крим зі стрілецькою зброєю, але без боєприпасів. Після знищення цих чотирьох мостів у росіян залишиться три способи залишити Крим: брасом, кролем і по-собачому. Хто як може", - резюмував Роман Світан.

Нагадаємо, полковник запасу пояснив, як ЗСУ запустили новий етап війни ударами по Криму.

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Дата публікації
Перегляди
830
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