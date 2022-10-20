Окупанти тікають і вивозять награбоване: ексклюзивні подробиці з Херсонської області

В окупованих районах Херсонської області у російських військових почалася паніка, вони грабують місцеве населення і тікають.

Про це розповіла під час телемарафону на Youtube-каналі ТСН пані Наталя, староста села на Херсонщині, яка нещодавно виїхала з окупованої території.

"Паніка в окупантів, вони тікають і хапають з собою все, що можуть взяти. Від сьогодні мені телефонували дуже багато людей, що ходять по домівках, кажуть - збирайте речі. Є випадки, коли силоміць вивозять людей на пристань, до річпорту. А по селах людей збирають в автобуси у певному місці і вивозять. Це їхня паніка чи вони хочуть щит зробити - незрозуміло", - розповіла вона.

Також читайте Контрнаступ ЗСУ на Херсон: коли і як місто можуть звільнити від окупантів

На запитання, як змінилася поведінка росіян за пів року, пані Наталя відповіла:

"Вони спочатку були доброзичливі, казали людям - ми до вас з добром, давали гуманітарку. Хтось брав, хтось не брав. А зараз вони дуже агресивні - заходять до будинків, до квартир. Виносять все, що можна взяти, грабують фермерів, вивозять навіть якісь старі каністри з-під палива, ганчір'я. Розбирають комбайни, знімають з них акумулятори".

За її словами, російські військові стали агресивні, можуть зупинити тебе на вулиці:

"Не можна ні в Херсоні, ні в Херсонській області просто вийти випити кави, прогулятися з дитиною. Можуть зупинити будь-якої миті, перевірити документи, телефон. В телефоні, не дай Боже, знайдуть хоч трошечки про Україну або слово "орки", "рашисти" - на підвал. Навіть дитину залишають, тебе забирають. Якщо виходиш - за ліками, до магазину або везеш людям гуманітарку. Останні два місяці був взагалі жах, зараз стало "ще краще".

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Як відомо, Збройні сили України ведуть контрнаступ у Херсонській області на правому березі Дніпра.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що загарбники розпочали процес евакуації так званих "державних" установ із Херсона. За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду.

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило перехоплення телефонної розмови бойовика "ЛДНР" на Херсонщині, яке свідчить, що окупанти бояться контрнаступу.

"Ми на два (відходимо – Ред.), а вони на крок наступають. Ми їх бачимо", - сказав окупант.

Читайте також: