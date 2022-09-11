Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти тікають із ще одного селища на Харківщині: там вже піднято прапор України (фото)

Дата публікації
Перегляди
3934
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти тікають із ще одного селища на Харківщині: там вже піднято прапор України (фото)

І / Фото: Associated Press

Російські окупаційні війська тікають з Козачої Лопані Харківської області.

Окупанти, за попередньою інформацією, тікають до російського Бєлгорода, а також намагаються забрати з собою місцевих, під виглядом "евакуації".

Про це повідомив міський голова Дергачів В’ячеслав Задоренко.

"За нашою інформацією, з Козачої Лопані рашисти тікають на Бєлгород, ходять по хатам та евакуюють місцеве населення. Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу", - йдеться в повідомленні.

Також Дергачівський міський голова опублікував світлину місцевих жителів Козачої Лопані, які підняли прапор України.

До слова, Козача Лопань розташована приблизно за 10 км від кордону з РФ і була окупована в перші години вторгнення Росії 24 лютого.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські війська просуваються на півночі Харківської області. Збройним Силам України, до державного кордону з РФ на Харківщині залишилось 50 км.

Крім того, російські окупанти тікають з території Луганщини. У Кремінній майорить український прапор, який повісили партизани.

Нагадаємо, Зеленський 11 вересня повідомив, що ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Харківщині.

Читайте також:

Окупантам треба тікати або здаватися - Зеленський про успіхи ЗСУ

Окупантам треба тікати або здаватися - Зеленський про успіхи ЗСУ

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація