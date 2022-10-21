Окупанти тікають на лівий берег біля Херсона: Гуменюк розповіла про ситуацію на півдні

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що окупаційні війська збираються тікати на лівий берег Дніпра біля Херсона.

Про це вона розповіла в ефірі телемарафону.

"Всі пам’ятають про загрозу по об’єктах критичної інфраструктури. Це виправдано певною мірою в очах ворога тим, що вони не мають успіху безпосередньо на наземному фронті і застосування авіації у них уповільнене на даний момент. Використання ракет і обстрілів реактивними системами залпового вогню певною мірою ускладнено через порушення логістики на нашій зоні відповідальності. І також є в них зрозумілий нам на даний момент меседж, що вони намагаються перебазуватися на лівий берег", – сказала Гуменюк.

За її словами, окупанти не припиняють сіяти пропаганду та звинувачувати Україну в тому, що зробили самі.

"Насправді вони продовжують педалювати тему своєї пропаганди. Вони нагнітають ситуацію з техногеном, як ми вже говорили. Вони нагнітають ситуацію про імовірність підриву Каховської ГЕС, хоча знаємо достеменно, що вони її замінували і навіть вигнали всіх співробітників українських, залишивши тільки свій персонал. Це знову ж таки непрямий доказ заходів, які там проводяться. Намагаючись облаштувати альтернативну переправу, вони навіть свій особовий склад перевдягають у намародерене майно, не встигаючи знімати навіть цінники та бірки з цивільного одягу, який поцупили з крамниць. І зімітувати, що навіть якщо буде якийсь обстріл, ураження, то візуалізація процесу має виглядати як напад Збройних сил на цивільних громадян", – зауважила вона.

Гуменюк підкреслила, що українські військові не б'ють по критичній інфраструктурі та по переправах, де перебуває цивільне населення.

Хочу зауважити. По-перше, ми не ведемо вогонь по об’єктах критичної інфраструктури, що може загрожувати цивільному населенню. По-друге, ми не обстрілюємо переправи, коли знаємо, що там є цивільне населення, а ми відстежуємо цю ситуацію дуже ретельно і в цьому нам допомагають сили на Херсонщині і зокрема Сили спротиву. Тому така пропаганда повернена самими пропагандистами в відповідне русло спрямована на підготовку того, що ворог готується сам спричинити, а потім звинуватити Сили оборони України" – сказала вона.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Як відомо, Збройні сили України ведуть контрнаступ у Херсонській області на правому березі Дніпра.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що загарбники розпочали процес евакуації так званих "державних" установ із Херсона. За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду.

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило перехоплення телефонної розмови бойовика "ЛДНР" на Херсонщині, яке свідчить, що окупанти бояться контрнаступу.