Окупанти тікають від ЗСУ на 15-20 км вглиб лівобережжя Херсонщини — Сили оборони півдня

ЗСУ завдають ударів окупантам на лівому березі Дніпра, тому росіяни змушені відсувати свої рубежі на 15-20 км вглиб.

Російські окупанти на Херсонщині відступають на 15-20 км вглиб від облаштованих позицій на лівому березі Дніпра. Таким чином росіяни тікають від обстрілів ЗСУ, однак українські захисники беруть під вогневий контроль шляхи постачання техніки та боєприпасів ворога.

Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі "Еспресо ТВ".

"Гіпотетично вони можуть загрожувати (Херсону — ред.), тому що відстань дозволяє використовувати різні види зброї, але ми теж не стоїмо на місці та використовуємо контрбатарейну боротьбу, також маємо чим відповісти. У зв’язку з чим спостерігається певна активність ворожих військ на лівому березі Дніпра щодо посунення вглиб від берега на 15-20 км", — розповіла Гуменюк.

За її словами, ЗСУ беруть під вогневий контроль логістичні наземні шляхи противника, тому окупантам не можуть легко підвозити резерви та боєприпаси.

Тим часом, на правому березі Херсонщини тривають стабілізаційні заходи на деокупованих територіях. Гуменюк наголосила, що йдеться про понад 4870 квадратних кілометрів.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан розповів, як Сили оборони звільнятимуть лівий берег Херсонщини і куди наступатимуть далі. За його словами, українська армія не буде форсувати Дніпро в районі Херсона, а застосує іншу тактику. На його думку, Сили оборони вдарять з інших напрямків.

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