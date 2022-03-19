Окупанти тимчасово позбавили Україну виходу до Азовського моря: як минула доба на фронті

Окупанти тимчасово позбавили Україну виходу до Азовського моря: як минула доба на фронті

Тільки протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних удари та здійснив понад 40 авіаційних нальотів.

Окупанти частково досягли успіху на Донбасі і тимчасово позбавили Україну виходу до Азовського моря. На підступах до Миколаєва ворог був зупинений спільними діями підрозділів Сил оборони.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Невдачі у просуванні військ під час наземної операції ворог намагається компенсувати нанесенням ракетно-бомбових ударів. Загарбники застосувують як високоточну зброю, так і здійснюють бомбардування боєприпасами невибіркової дії. Росіяни знищують інфраструктуру міст, руйнуюють густонаселені райони, щоб залякати мирне населення України та схилити воєнно-політичне керівництво до перемовин на умовах ворога.

Тільки протягом минулої доби, 18 березня, противник завдав 4 ракетних удари (14 ракет) та здійснив понад 40 авіаційних нальотів.

Волинь і Полісся

На Волинському напрямку обстановка істотно не змінилася.

На Поліському напрямку ворог намагається утримати раніше захоплені рубежі на річці Ірпінь. Активних наступальних дій окупанти не здійснюють. Противник вимушений перейти до оборони на невигідних рубежах та позиціях, намагається перегрупувати залишки сил, а також налагодити логістичне забезпечення. Росіяни не полишають спроб відновити просування в бік Києва. Вони ведуть повітряну розвідку із застосуванням безпілотників.

Сіверщина

На Сіверському напрямку змін у складі угрупування військ противника та характері його дій не відбулося. Окупанти продовжують частково блокувати Чернігів, обстрілюючи артилерією цивільні квартали міста. Для ведення розвідки та корегування вогню активно застосовують безпілотники.

Слобожанщина

На Слобожанському напрямку характер дій противника суттєвих змін не зазнав. Продовжуються спроби блокування Сум та Харкова, а також намагання відновити наступ у напрямку Покровська.

З Росії прибули два підрозділи зі складу 6-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії Західного військового округу, які посилили позиції загарбників.

Донбас

На Луганському напрямку загарбники намагаються встановити контроль над населеними пунктами Рубіжне та Попасна, а також блокувати Сєверодонецьк.

В районі Рубіжного ворог закріпився на західних та північно-західних околицях міста, робить невдалі спроби здійснити вихід до південної частини міста. Тривають бої за Попасну.

На Донецькому напрямку окупаційні війська ведуть бойові дії в районах населених пунктів Верхньоторецьке, Кримське, Авдіївка, Тарамчук. Триває блокада та спроби штурму міста-героя Маріуполя.

Південь

На Південнобузькому напрямку угруповання російських військ здійснює інженерне обладнання позицій, налаштовує системи логістичного забезпечення. Ворог не полишає спроб здійснити передислокацію окремих підрозділів на Миколаївському на Криворізькому напрямках.

Своєю чергою ЗСУ стримують противника та здійснюють контрнаступальні дії у визначених операційних районах. Українські захисники завдають артилерійських та ракетно-бомбових ударів по угрупуванням військ та колонах техніки.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що на Київщині, Сумщині, Чернігівщині та Півдні українська армія зупинила окупантів.

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