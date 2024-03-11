Окупанти тиснуть на двох напрямках: Генштаб повідомив, що відбувається на фронті

В Україні на фронті впродовж доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення.

Про це повідомив Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, здійснює активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

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На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку захисники відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Спірне та Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника поблизу населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та східніше Часового Яру Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисниками відбито 17 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку наші військові продовжують стримувати ворога біля Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Урожайного Донецької області, де ворог за підтримки авіації 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку захисники відбили 3 атаки противника у районах південніше Новодарівки та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Протягом минулої доби противник здійснив чотири безуспішні штурмові дії.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 1 зенітному ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів, 2 станціях радіоелектронної боротьби та 2 засобах протиповітряної оборони противника.