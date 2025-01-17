Окупанти тиснуть на кількох напрямках на Донбасі: що там відбувається

Сили оборони України стримують наступ окупантів та вживають необхідних заходів для недопущення просування противника углиб української території. Однак на сході росіяни тиснуть.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

16 січня війська РФ продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просунулися.

15 і 16 січня російські окупанти наступали в районі Григорівки, Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки.

Українська бригада, яка діяла на Сіверському напрямку, повідомила, що 14 січня війська РФ здійснили 5 механізованих штурмів невизначеними ешелонами в цьому районі, та що ЗСУ знищили дві російські БМП, 39 мотоциклів і два всюдиходи.

Війська РФ нещодавно просунулися в районі Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 січня, показують, що окупанти просунулися в межах вогнетривкого заводу в центрі міста.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися в межах Торецька. Геолокаційні кадри від 16 січня показують, що окупанти просунулися в північній частині міста.

15 і 16 січня російські загарбники продовжували наступати в районі самого Торецька, в районі Кримського, Диліївки, Щербинівки та Леонідівки.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися в напрямку Великої Новосілки. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 січня, свідчать про те, що окупанти увійшли до Времівки та незначно просунулися у східній частині населеного пункту.

15 і 16 січня російські окупанти продовжували наступати біля самої Великої Новосілки, коло Нових Комарів, Времівки та Нескучного.

Речник української бригади, яка діє на Боровому напрямку, заявив, що окупанти 8 і 9 січня провели посилений механізований штурм у цьому районі у складі 20 одиниць бронетехніки.

16 січня війська РФ продовжили наступальні дії на Дніпровському напрямку, але також не просунулися.

Раніше стало відомо, що росіяни окупували місто Гірник Курахівської міської громади Покровського району Донецької області.

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