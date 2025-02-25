Окупанти тиснуть на північ від Великої Новосілки – DeepState про зміну ситуації на фронті

Після захоплення цього населеного пункту противник почав накопичувати сили, перегруповувати підрозділи та знову активізував наступальні дії.

Російські війська нарощують активність у районі Великої Новосілки, намагаючись просунутися вглиб української оборони.

Як повідомляє аналітичний ресурс DeepState, за останній тиждень окупанти щодня мали незначні тактичні успіхи на північ від Великої Новосілки.

Ситуація навколо Великої Новосілки. / Фото: t.me/DeepStateUA

Після захоплення цього населеного пункту противник почав накопичувати сили, перегруповувати підрозділи та знову активізував наступальні дії. Основний тиск зараз зосереджено в напрямку Скудного та Бурлацького.

За цей час росіяни повністю окупували Новий Комар і зайняли значну частину Новоочеруватого. Ворог також підійшов майже впритул до Бурлацького по лісосмугах і продовжує атакувати.

Ключовою ціллю окупантів у цьому районі є село Комар, через яке проходить стратегічно важлива дорога до Багатиря та забезпечується логістика угруповання Сил Оборони в районі Андріївки. Російські війська намагаються прорватися в цей напрямок, однак поки що безуспішно. Одночасно вони намагаються просунутися через Роздольне, проте українські військові дають відсіч.

Також DeepState повідомив, що з найбільш активних ділянок на Покровському відтинку в Донецькій області є район села Срібного, де противник тисне на позиції українських військових. Після постійних штурмів він зміг захопити село Запоріжжя і намагається розвивати свій успіх в напрямку відтинку населених пунктів Преображенка-Троїцьке-Горіхове.