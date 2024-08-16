Окупанти тиснуть на трьох напрямках: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 144 бойових зіткнення. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також ворог активно наступав на Торецькому та Курахівському напрямках.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку точилися сім боїв поблизу Липців, Стариці та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося 16 боєзіткнень. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Андріївки, Кругляківки, Стельмахівки та Берестового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів неподалік Макіївки, Невського, Торського та Тернів.

На Сіверському напрямку також відбулося 10 бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Переїзного та Виїмки.

На Краматорському напрямку точилися чотири бої у районах Часового Яру. Противник успіху не мав.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 20 разів неподалік Залізного, Торецька, Північного та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 41 ворожу штурмову дію.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 19 атак противника біля Парасковіївки, Георгіївки, Красногорівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку ворог п’ять разів наступав, зокрема, у бік Водяного, Рівнополя та Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку російські війська здійснили два штурми позицій українських підрозділів поблизу Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку противник зазнав поразки, 10 разів атакуючи оборонні рубежі українців.

На Гуляйпільському напрямку ситуація без змін.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ.

Раніше Генштаб повідомив, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1330 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 35 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, п'ять РСЗВ, 61 БпЛА оперативно-тактичного рівня, ракету, 73 автомобілі та 16 одиниць спецтехніки окупантів.

Росіяни штурмують на Покровському напрямку! Ситуація на фронті від Генштабу

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