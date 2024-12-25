Окупанти тиснуть на всіх напрямках: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує позиції ЗСУ.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку ворог п'ять разів штурмував поблизу Вовчанська та Високої Яруги.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 23 атаки загарбників.

На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили один штурм російських загарбників поблизу Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 14 разів у районах Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку агресор здійснив 16 спроб просунутися вперед на позиції українських підрозділів біля Торецька, Дружби та Дачного.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 36 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Петропавлівки, Шевченка та в районі Курахового.

На Времівському напрямку противник здійснив 34 штурми позицій ЗСУ.

Чотири безрезультатні спроби витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій здійснили загарбники на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області, де за минулу добу відбулося 37 бойових зіткнень українських захисників з загарбниками.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.

Раніше Генштаб повідомив, що загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 25 грудня склали 779 320 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1600 загарбників.

Читайте також: