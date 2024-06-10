Окупанти тиснуть у Харківській області, але ЗСУ контратакують - ISW

ЗСУ зміцнюють свої позиції.
Сили оборони України здійснили контратаку на північ і північний схід від міста Харкова.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ нібито невдало контратакували біля Глибокого, і готувалися контратакувати у Вовчанську 8 і 9 червня.
Російський блогер розповідав, що війська РФ начебто захопили кілька українських позицій і просунулися в районі Липців, а потім почали штурм агрегатного заводу у Вовчанську.
Президент України Володимир Зеленський 8 червня заявив, що окупантам не вдалося успішно здійснити наступальні операції на півночі Харківської області, і що українські війська продовжують зміцнювати свої позиції в цьому районі.
Радник США з національної безпеки Джейк Салліван 9 червня зазначив, що війська РФ не досягли значного прогресу на півночі Харківської області за останні дні.
Нагадаємо, РФ перекидає війська з Херсонщини на Харківщину, оскільки її війська тут сильно загрузли та потрібне підкріплення.
ЗС РФ штурмують українську лінію оборони у Харківській області у трьох точках. Під Куп'янськом ворог наступає з двох напрямків, наражається на спротив Сил оборони, але продовжує атакувати.
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