Окупанти тиснуть з усіх боків: офіцер ЗСУ пояснив, що відбувається в Часовому Яру

Росіяни всіма силами намагаються захопити Часів Яр. ЗСУ тримають місто до кінця - якщо ворог зайде до міста, у вуличних боях буде мати перевагу.

Про це повідомив заступник командира батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБР Олесь Маляревич.

"Ми не можемо коментувати заяви представників ГУР, але щодо Збройних сил України - у нас немає команди втрачати Часів Яр. Навпаки - є наказ тримати Часів Яр. Декілька бригад на цьому напрямку, зокрема й наша, все роблять для того всіма силами та засобами, щоб Часів Яр не віддати ворогу. Наразі ситуація дуже складна, але контрольована, жодних територіальних успіхів за останні дні ворог не мав. Він намагається обійти справа, з Богданівки, зліва - з Іванівського, намагається йти в лоб, де канал, штучна перешкода. Завдання наразі, щоб вони не просунулися в житлову забудову, тому що при перевазі противника в піхоті, в живій силі, довести ситуацію до вуличних боїв не можна, тому що це буде складно. Завдання - вибивати їх на підході до Часового Яру в лісосмугах, це ми й робимо. Артилерія і БПЛА працюють у цьому напрямку", - сказав він.

"Вони мають достатньо сил та засобів, щоб штурмувати Часів Яр, тому в умовах дефіциту озброєнь з нашого боку ми намагаємося хитрістю, майстерністю їх перемагати. Це і дистанційне мінування, артилерія, касетні боєприпаси - все, що маємо, застосовуємо щоб зупинити ворога на підходах до Часового Яру. Наразі це завдання виконується", - зазначив військовий.

Нагадаємо, заступник очільника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist 2 травня сказав, що перша спроба дестабілізувати Україну зводиться до військових операцій, спрямованих на те, щоб скористатися поточною нестачею матеріального забезпечення та особового складу. Він також сказав, що захоплення Часового Яру - це питання часу.

За оцінками ISW, у російських військ там найбільше можливостей, щоб досягти операційно значущих цілей.

"І хоча падіння міста, ймовірно, питання часу, все ж ЗС РФ не захоплять його сьогодні або завтра. Усе залежатиме від наявних у ЗСУ резервів", - вважають експерти.

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