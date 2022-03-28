Окупанти три рази атакували позиції ЗСУ на Сході, але зазнали поразки та втрат

Окупанти три рази атакували позиції ЗСУ на Сході, але зазнали поразки та втрат

Українські захисники знищили 70 окупантів.

Впродовж 28 березня на Східному напрямку російські військові окупанти 3 рази атакували позиції українських захисників, однак зазнали поразки від ЗСУ.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

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В результаті чого окупанти зазнали втрат в живій силі та техніці, а саме:

особового складу – до 70;

танків – 7;

БМП – 4;

БПЛА – 2.

"Наші воїни продовжують утилізацію рашистської техніки та самих орків. Руський "Ванька" та "Петька", боїтесь? Може наступними будете саме ви?", - попередили українські вояки росіян.

Варто зазнати, що рейх Російської Федерації продовжує втрачати своїх командирів. У понеділок, 28 березня, ЗСУ ліквідували начальника мотострілецької дивізії 58-ї армії Росії.

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