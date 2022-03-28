Окупанти три рази атакували позиції ЗСУ на Сході, але зазнали поразки та втрат

Українські захисники знищили 70 окупантів.
Впродовж 28 березня на Східному напрямку російські військові окупанти 3 рази атакували позиції українських захисників, однак зазнали поразки від ЗСУ.
Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".
В результаті чого окупанти зазнали втрат в живій силі та техніці, а саме:
- особового складу – до 70;
- танків – 7;
- БМП – 4;
- БПЛА – 2.
"Наші воїни продовжують утилізацію рашистської техніки та самих орків. Руський "Ванька" та "Петька", боїтесь? Може наступними будете саме ви?", - попередили українські вояки росіян.
Варто зазнати, що рейх Російської Федерації продовжує втрачати своїх командирів. У понеділок, 28 березня, ЗСУ ліквідували начальника мотострілецької дивізії 58-ї армії Росії.
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