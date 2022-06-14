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Окупанти тричі обстріляли Авдіївку запалювальними снарядами: яка ситуація в Донецькій області

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Окупанти тричі обстріляли Авдіївку запалювальними снарядами: яка ситуація в Донецькій області

Фото: Національна поліція України

За добу росіяни зруйнували та пошкодили 60 будівель у 8 населених пунктах Донецької області.

Окупанти обстріляли Авдіївку, Бахмут, Добропілля, Тоненьке, Новоселівку Першу, Нетайлове, Курахівку, Нью-Йорк. 

Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені серед мирних жителів. 

Так, росіяни били крилатими ракетами, реактивними системами "Град", "Ураган", "Смерч", артилерією, танками. Тричі ворог вдарив по Авдіївці "Градами" з магнієвими запалювальними елементами. А вночі постраждало Добропілля. Окупанти випустили по місту надзвукову крилату протикорабельну ракету Х-22 "Буря" повітряного базування великої дальності.

Руйнувань зазнали 60 цивільних об'єктів - 40 житлових будинків (з них 9 багатоквартирних), склад гуманітарної допомоги, школа, центр первинної медичної допомоги, дитячий садок, стадіон, стоматологія, готель, кафе, магазини, гаражі та господарські споруди.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 111-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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