Окупанти тричі обстріляли Авдіївку запалювальними снарядами: яка ситуація в Донецькій області

Окупанти тричі обстріляли Авдіївку запалювальними снарядами: яка ситуація в Донецькій області

За добу росіяни зруйнували та пошкодили 60 будівель у 8 населених пунктах Донецької області.

Окупанти обстріляли Авдіївку, Бахмут, Добропілля, Тоненьке, Новоселівку Першу, Нетайлове, Курахівку, Нью-Йорк.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені серед мирних жителів.

Так, росіяни били крилатими ракетами, реактивними системами "Град", "Ураган", "Смерч", артилерією, танками. Тричі ворог вдарив по Авдіївці "Градами" з магнієвими запалювальними елементами. А вночі постраждало Добропілля. Окупанти випустили по місту надзвукову крилату протикорабельну ракету Х-22 "Буря" повітряного базування великої дальності.

Руйнувань зазнали 60 цивільних об'єктів - 40 житлових будинків (з них 9 багатоквартирних), склад гуманітарної допомоги, школа, центр первинної медичної допомоги, дитячий садок, стадіон, стоматологія, готель, кафе, магазини, гаражі та господарські споруди.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 111-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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