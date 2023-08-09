Окупанти тричі обстріляли Нікопольщину: загинув юнак, є руйнування (фото)

Внаслідок обстрілу загинув 18-річний юнак, ще троє чоловіків зазнали поранень.
Російські окупанти тричі обстріляли Нікопольщину в ніч проти 9 серпня, внаслідок чого є загиблий, поранені та руйнування.
Про це очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Мережі.
"Трагічна ніч... Від вечора агресор тричі обстрілював Нікопольщину. Важку артилерію спрямував на сам Нікополь та Марганецьку громаду", – йдеться в заяві.
Внаслідок обстрілів загинув 18-річний хлопець. Постраждали троє людей – чоловіки віком 21, 35 та 44 роки, які отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення.
Щодо руйнувань, то внаслідок ворожої атаки пошкоджена церква, п’ять приватних будинків, дві господарські споруди, авто, кілька ліній електропередач.
Нагадаємо, російські загарбники обстрілювали Нікопольщину і 8 серпня. Так, ворог влаштував чотири обстріли з важкої артилерії та "Граду". Внаслідок цього в Нікополі були пошкоджені два ліцеї, адмінбудівля, 12 приватних будинків, дві господарські споруди, авто, газопровід та чотири лінії електропередач.
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