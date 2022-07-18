Окупанти тримають напоготові носії високоточної зброї: в Генштабі попередили про загрозу ракетних обстрілів

Росіяни тримають на готовності до завдання ракетних ударів по території України два носії високоточної зброї.

Військові злочинці РФ готові завдавати по території України ударів - для цього вони тримають напоготові два носії високоточної зброї.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

“Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації. Загарбники бояться активного опору місцевого населення, який наростає зокрема у Херсонській та Запорізькій областях. Все це призводить до збільшення відмов окупантів від участі в бойових діях на території України”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині 11 день шукають зниклого Василька Подкуйка.

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