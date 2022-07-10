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Окупанти тримають напоготові у Чорному морі два носії високоточної зброї - Генштаб

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Окупанти тримають напоготові у Чорному морі два носії високоточної зброї - Генштаб

Фото: Associated Press

У Чорному морі окупанти тримають напоготові два носії високоточної зброї.

Крім того, на Південнобузькому напрямку ворог обстрілює українські позиції, аби не допустити просування ЗСУ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку ворог наявними засобами вогневого ураження намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує в морі два носії високоточної зброї", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Харківщині. Там російські окупанти продовжують численними обстрілами знищувати населені пункти області.

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