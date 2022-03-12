Окупанти тримають у полоні працівника ДСНС, який супроводжував евакуаційні автобуси з Гостомеля - Верещук

Окупанти тримають у полоні працівника ДСНС, який супроводжував евакуаційні автобуси з Гостомеля - Верещук

Україна вимагає, щоб Росія негайно відпустила Данченка.

Російські окупанти тримають у полоні працівника ДСНС Олексія Данченка.

Про це повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук 12 березня.

"Хочу зараз звернутися до Російської Федерації і вимагаю відпустити працівника ДСНС Данченка Олексія Ігорьовича. Він був заявлений і супроводжував автобуси для евакуації цивільного населення з Гостомеля. Уже дві доби ви незаконно утримуєте нашого працівника, який входив у список, який ми погоджували.

Отже, пояснення те, що він розмовляв по мобільному телефону, не приймається. Ми вимагаємо негайно відпустити пана Данченка Олексія Ігорьовича і зробимо все від нас залежне, щоб це сталося якомога швидше", - зазначила Верещук.

Нагадаємо, станом на 12 березня на спецрахунок НБУ для підтримки ЗСУ та для гуманітарної допомоги загалом було перераховано близько 11,4 млрд грн.

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