Окупанти тримають у заручниках мешканців Ізюма для "живого щита" — мерія

Росіяни знищили в Ізюмі всю систему централізованого теплопостачання і заклади охорони здоров’я

Російські загарбники заблокували в окупованому Ізюмі Харківської області місцевих мешканців, щоб як живим щитом прикриватися ними від українських військ.

Про це повідомив начальник Управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради Максим Стрельник в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Найгірше те, що вони тримають в заручниках місцевих мешканців, цивільних, які хотіли б евакуюватися з міста, розуміючи, що опалювальний сезон, який наближається, буде дуже кризовим. На жаль, перважна більшість населення залишається в заблокованому місті. Окупанти тримають наших земляків у полоні. Вони користуються ними, як живим щитом від ЗСУ", – сказав Стрельник.

За словами чиновника, росіяни знищили в Ізюмі всю систему централізованого теплопостачання і заклади охорони здоров’я. Особливо гострою у місті є нестача медикаментів. Проте окупанти відмовляють у наданні будь-яких гуманітарних коридорів для доставки найнеобхіднішого.

"Там залишилися деякі медпрацівники, які намагаються надавати допомогу мешканцям, але навіть елементарні хвороби неможливо вилікувати, тому що немає ні антибіотиків, ні інсуліну, ні багато іншого необхідного", - зазначив Стрельник.

Проте він запевнив, що наші військові мають змогу тиснути на ворога і рухатися до Ізюма.

"Є успіхи, я не можу про них говорити, але наші військові сунуть у напрямку Ізюма", – підсумував Стрельник.

Нагадаємо, що ЗСУ просуваються на Ізюмському напрямку. Так, російських окупантів вже вдалося відкинути з Дмитрівки та Дібрівного.

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