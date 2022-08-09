Окупанти тримають в акваторії Чорного моря два носії крилатих ракет - Генштаб

Окупанти на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілюють населені пункти з танків та артилерії різних типів.

Російські окупанти обстрілюють з танків та артилерії райони восьми населених пунктів на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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Як стало відомо, окупанти гатили по районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Новомайорське, Велика Новосілка, Степногірськ, Оріхів, Щербаки та Новосілка. Крім того, росіяни задіяли авіацію біля Великої Новосілки, Щербаків, Новосілки, Вугледара та Павлівки.

“На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій. Активізувались дії ворожої армійської авіації. Окупанти вели обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах міста Миколаїв, а також населених пунктів Степова Долина, Лимани, Шевченкове, Мирне, Киселівка, Широке, Зелений Гай, Біла Криниця, Нікополь, Князівка та Добрянка. Ворог завдав авіаударів поблизу Білої Криниці, Андріївки, Осокорівки та Ольгиного”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Також окупанти вели повітряну розвідку з безпілотників неподалік Білогірки, Мурахівка, Новоолександрівки, Шевченкового, Миколаївки та Кобзарців.

“В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”, - наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, що у Бучі поховали 15 людей, тіла яких не впізнали.

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