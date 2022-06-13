Окупанти тримають захоплену територію у цивілізаційній блокаді - Зеленський

Загарбники роблять усе для того, щоб люди на окупованих територіях навіть не думали про повернення до нормального життя, щоб змирилися.

Окупанти тримають захоплену територію у цивілізаційній блокаді.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у щоденному вечірньому зверненні 13 червня.

"Маємо розуміти, що окупанти тримають захоплену територію не просто в інформаційній блокаді. Я б назвав її цивілізаційною блокадою. Вони намагаються зробити так, щоб люди не просто нічого не знали про Україну й про те, як ми стараємося звільнити нашу територію. Але щоб навіть не думали про повернення до нормального життя, щоб змирилися", - зазначив президент.

Зеленський розповів, що у частині районів окупанти свідомо не дають відновити постачання електрики. У багатьох громадах вони просто заблокували звʼязок.

"Відключають наше телебачення. Закрили виїзд з окупації та просто не дають навіть гуманітарних коридорів, щоб ми могли завезти людям хоча б базові товари й ліки", - додав він.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що українці мають справу з абсолютним злом. І не мають іншого вибору, ніж іти далі. Звільняти всю територію України. Вибивати окупантів з усіх областей. І хоча зараз ширина нашого фронту – вже понад 2,5 тисячі кілометрів, відчувається, що стратегічна ініціатива – все ж за Україною.

"Відбудуємо все, що зруйнували окупанти" – звернення Володимира Зеленського за 13 червня

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