Окупанти трохи просунулися в Соледарі: Жданов описав ситуацію в місті

Експерт водночас наголосив, що про жодне захоплення міста ворогом на сьогодні не йдеться.

Російські війська дещо просунулися у боях за Соледар і станом на 12 січня мають частковий успіх на південно-західній околиці міста.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у коментарі каналу "Вот так".

"В самому Соледарі йдуть вуличні бої, дуже запеклі. І єдине, що ми можемо констатувати – якщо вчора бої йшли за центр міста, то сьогодні на південно-західній околиці Соледара противник має частковий успіх. Вони трохи просунулися. А в іншому – бої продовжуються в самому місті. Про жодне захоплення Соледара на сьогодні не йдеться", – наголосив військовий експерт.

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Він додав, що також з ’явилися відеодокази того, що окупанти просунулися в місті. За словами Жданова, це підтверджують і українські війська.

"Вони провели перегрупування військ. Туди додали ще десантні війська. І вони постійно підвозять туди свіжі підрозділи, і кидають їх у бій. Там вони організували такий конвеєр постійних атак на місто. Плюс артилерія вже четверту добу невпинно б’є по місту", – описав ситуацію Жданов.

Що відубувається в Соледарі

Нагадаємо, за даними українського Міноборони станом на першу половину дня 12 січня, в районі Соледара тривають жорстокі бої, окупанти безуспішно намагаються прорвати українську оборону та захопити місто. Ворог зазнає великих втрат.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що поки у Соледарі тривають запеклі бої, некоректно оцінювати, який саме відсоток міста контролює українська армія.

Водночас у Пентагоні поінформували, що в Соледарі "тривають динамічні бої, контроль над районами переходить від одних до інших в умовах жорсткої боротьби".

Військовий експерт Роман Світан про ситуацію у Соледарі та Бахмуті

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