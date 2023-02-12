Окупанти трохи відійшли від Кремінної після значних втрат – Гайдай

Російські солдати останні декілька днів активно вели атаки в напрямку Кремінної, однак відійшли, зазнавши суттєвих втрат.

Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, ситуація в Луганській області складна, але повністю контролюється Силами оборони.

"Декілька днів тому було дуже багато потужних атак. Основні зусилля були кинуті на Кремінському напрямку. Ворог не дає спокою й в напрямку Білогорівки, там постійні обстріли з танків, важкої артилерії і авіації" - розповів він.

Однак на Кремінському напрямку російська армія трохи відступила для поповнення своїх підрозділів після значних втрат.

"Вони відтягнулися, адже їм треба було поповнити свої підрозділи, оскільки були достатньо розбиті. Намагалися йти навіть колоною техніки, але після гарної відповіді від наших захисників вони так само відійшли назад", - зазначив Гайдай.

Ситуація на Луганщині

За даними Луганської ОВА, росіяни на тимчасово окупованих територіях області дедалі частіше застосовують авіацію та масово грабують місцевих. Окупанти також посилюють своє угруповання на Лиманському та Бахмутському напрямках.

За даними британської розвідки, за останні два тижні армія Росії, ймовірно, зазнала найбільшої кількості втрат від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

На ділянці залізничного сполучення Щастя-Старобільськ на тимчасово окупованій території Луганщини невідомі підпалили устаткування автоматизованого управління залізницею. Внаслідок пожежі російські окупанти певний час не зможуть поставляти залізницею військові вантажі на передову.

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