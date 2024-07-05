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Окупанти у 80 разів повільніше захоплюють території: експерт про позитивну динаміку перебігу війни

Окупанти у 80 разів повільніше захоплюють території: експерт про позитивну динаміку перебігу війни

Російські військові / Фото: Associated Press

Кількість російських окупаційних військ в Україні за останній рік зросла більш ніж утричі, кількість їхніх втрат зросла в 5,5 рази.

Не дивлячись на всю досить небезпечну ситуацію і навіть в якомусь сенсі песимістичну, позитивна динаміка перебігу війни є, порівняно з 2022-м роком.

Про це в ефірі "1+1" заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Дивіться, 22-й рік – в Україну вторгнення відбувалося кількістю 180 тисяч особового складу російських окупаційних військ. Зараз на території України перебуває майже 530 тисяч російських окупантів. Зросла утричі кількість. Водночас у 2022-му році їм вдалося окупувати понад 60 тисяч квадратних кілометрів, від початку 23-го до першої половини 24-го – трохи більше ніж 840 кілометрів. Водночас зросли їхні втрати. Що ми маємо: кількість військ за цей період зросла більш ніж утричі, кількість втрат зросла в 5,5 рази. Водночас гальмування процесу захоплення території збільшилося у 80 разів. Все ж таки, я думаю, що це позитивна динаміка", – пояснив Коваленко.

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що Сили оборони України поступово зменшують військову присутність росіян в окупованому Криму, знищуючи їхні військові об'єкти та послаблюючи бойові можливості окупантів на півострові.

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