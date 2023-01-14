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Окупанти у Бердянську перетворили дитяче відділення лікарні на госпіталь для своїх бійців

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Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Окупанти у Бердянську перетворили дитяче відділення лікарні на госпіталь для своїх бійців

Фото: Associated Press

Водночас цивільним в обслуговуванні відмовляють.

Російські окупанти почали закривати цивільні лікарні на півдні України, аби створити там шпиталі для лікування великої кількості своїх поранених бійців.

Про це повідомили у створеному українськими ССО "Центрі національного спротиву".

Там зазначили, що через велику кількість поранених окупантів росіяни обладнують більшу кількість шпиталів. Таку практику ворог вже застосовує на тимчасово окупованих територіях Луганщини. 

Але через зростання втрат російські війська потребують збільшення кількості шпиталів і на тимчасово окупованих територіях Запорізкої області. Тож у Бердянську загарбники повністю закрили відділення дитячого денного стаціонару у міській лікарні. Там тепер лікують російських військових.

Кількість таких створених замість цивільних лікарень шпиталів зростає щотижня. Натомість цивільним в обслуговуванні відмовляють.

У "Центрі нацспротиву" закликали мирних жителів ТОТ за можливості виїжджати на підконтрольні Україні території: "Ви отримаєте усю необхідну допомогу та послуги". 

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ 10 січня повідомили, що лікарні Бердянська переповнені пораненими окупантами, тому вороги за останній тиждень облаштували ще три військові шпиталі. Водночас для підтримання наступу та поповнення втрат і в Росії, і на окупованих територіях тривають заходи з мобілізації.

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Дата публікації
Перегляди
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