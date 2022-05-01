Окупанти у Чернігові зруйнували всі лікарні: більшість з них вже не відновити

У Чернігові не лишилося жодної лікарні, яка б не була пошкоджена окупантами.

Російські окупанти в Чернігові знищили усі медичні заклади, які були в місті, три з них не підлягають відновленню.

Про це заявила заступниця начальника управління охорони здоров'я Чернігівської ОВА Тетяна Лебедєва в ефірі телемарафону.

За її словами, від 24 лютого чернігівські лікарні приймали поранених з мінно-вибуховими травмами. Лебедєва уточнила, що були дні, коли щогодини поступало по 50-60 травмованих.

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Лікарі впоралися з наданням допомоги, напередодні вони пройшли курси навчання й були готові надавати допомогу навіть у таких умовах.

"На жаль, зараз у місті немає жодної лікарні, яка не зазнала б руйнувань. На жаль, три медичні заклади не підлягають відновленню, бо вони зруйновані вщент: це обласний протитуберкульозний диспансер, це кардіоцентр, у який 3 березня влучила авіабомба, яка вбила 50 людей, і діагностичний центр допомоги чорнобильцям. До того ж, у міській лікарні №2 були вибиті всі вікна після мінометного обстрілу й ми затуляли їх папером і деревиною", - сказала вона.

Нагадаємо, у Чернігові від рук окупантів загинули понад 700 мирних жителів.

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