Окупанти у Харкові ракетами рознесли ТЦ і будинки людей: фото наслідків атаки

Росіяни вранці 11 липня вкотре обстріляли цивільні споруди у Харкові, у результаті чого 31 людину госпіталізували з пораненнями різного ступеню тяжкості, троє осіб загинули.

Окупанти з РСЗВ обстріляли торговельний центр та будинки мирних харків'ян. Також під обстрілом опинилися гаражі й авто.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, декілька снарядів влучили просто у двори приватних осель мирних людей. Також зруйновані гаражі, автомобілі, спалахнуло кілька пожеж.

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За останньою інформацією, госпіталізована 31 людина з пораненнями різного ступеню тяжкості, серед них 2 дитини - 4 і 16 років. Стан обох дітей середньої тяжкості.

Постраждалі переважно мають осколкові ураження. У результаті атаки загинуло троє людей.

"Країна-терорист обов'язково відповість за усі свої злочини проти мирного населення!", - наголосив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Харкові 11 липня було чутно вибухи. Російські окупанти завдали удари реактивними системами залпового вогню.

Крім того, окупанти у ніч проти 11 липня знову обстріляли ракетами Харків. О пів на четверту ранку містяни почули щонайменше три потужні вибухи у різних районах. Вже відомо, що одна з ракет частково зруйнувала шестиповерхівку у центрі Харкова.

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