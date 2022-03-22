Окупанти у Харкові зруйнували майже тисячу цивільних об'єктів - МВС

Окупанти у Харкові зруйнували майже тисячу цивільних об'єктів - МВС

У місті вже затримано 69 осіб, підозрюваних у вбивствах, грабежах, розбоях, вчиненні майнових злочинів.

У Харкові внаслідок ворожих обстрілів зруйнована майже тисяча цивільних об’єктів.

Про це повідомляється у Telegram Міністерства внутрішніх справ України.

Також зазначається, що правоохоронці продовжують боротьбу з мародерами, крадіями, шахраями, зрадниками та диверсантами. Наразі затримано 69 осіб, підозрюваних у вбивствах, грабежах, розбоях, вчиненні майнових злочинів.

Поліція також супроводжує гуманітарні вантажі, транспортні засоби під час евакуаційних заходів, слідкує за правопорядком на залізничному вокзалі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 27-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня.

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