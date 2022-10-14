Окупанти у Херсоні змушують піднімати російський триколор на всіх захоплених українських суднах

Росіяни у своєму фейковому наказі навіть не соромляються посилатися на міжнародні морські звичаї.

У Херсонському порту окупанти вимагають підняти російський прапор на всіх українських суднах, які вдалося захопити.

Про це йдеться у наказі російської окупаційної влади.

Після спроби анексії Херсонської області росіяни намагаються нав’язати населенню свій ганебний триколор. Так, всім судновласникам наказали підняти російський прапор на всіх кораблях, які вдалося захопити.

При цьому, росіяни не соромляються посилатися на міжнародні морські звичаї і називають Чорне та Азовське моря — внутрішніми водами РФ.

"...Встановлено, що судно, яке йде під державним або національним прапором іноземної країни, має під час плавання у внутрішніх водах Російської Федерації або під час стоянки в порту Російської Федерації на додаток до свого прапора, піднімати і нести відповідно до міднародних морських звичаїв також державний прапор Російської Федерації", - заявили окупанти.

Слід зазначити, що про покарання в разі невиконання цього наказу у фейковому документі не розповідають.

Тим часом Державний прапор України продовжує переможну ходу півднем нашої країни. На Херсонщині ЗСУ звільнили ще вісім населених пунктів.

За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, у російській обороні на Херсонщині стався частковий обвал. Дуже важливою перемогою для ЗСУ є звільнення Давидового Броду, де окупанти мали доволі міцні позиції.

Крім того, жителям окупованих районів Херсонської області загрожує гуманітарна криза, оскільки російські військові використовують нечисленні переправи через Дніпро для перевезення зброї, а не продовольства.

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