Окупанти у Херсонській області погрожують місцевим "видворенням" за непослух

На Херсонщині російські окупанти погрожують мешканцям "примусовим видворенням". При цьому евакуюватися з області загарбники не дозволяють.

За порушення так званих "указів" окупаційної влади мешканцям Херсонської області погрожують "видворити" їх за межі області.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Фейсбуці.

"Терор на Херсонщині з боку окупаційної влади посилюється, набуваючи форм ще й документального його оформлення. По суті документа, що додається (нижче) - нічого не можна. Ось тільки Херсонці - це не жителі рф, більшість з яких багаторічна системна промивка мізків перетворила на зомбі. Тому нашим людям ця історія 100% "не зайде", - написав Соболевський.

Він наголосив, що особливим цинізмом є санкція за порушення цього "Указу" - видворення за територію області.

"Це при тому, що через політику, що проводиться орками, більшість населення, що залишилося, вкрай обмежена у можливості евакуації, або ж взагалі не має такої можливості", - написав заступник голови Херсонської облради.

Зазначимо, плани російсько-окупаційної влади на Херсонщині починають провалюватися. За даними української обласної військової адміністрації, окупанти залишили будівлю Херсонської ОВА.

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