Окупанти у Каховці закрили медзаклад для цивільних, щоб лікувати себе

У медзаклад були завезені медики з Росії

У окупованій Каховці Херсонської області російські загарбники припинили роботу місцевого протитуберкульозного закладу для цивільних осіб, щоб лікувати окупантів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що для лікування загарбників залучають російських лікарів, яких системно привозять на тимчасово окуповані території України. Зокрема, нова група з 30 медиків прибула до Михайлівської багатопрофільної лікарні, що у Запорізькій області.

Також повідомляється, що лікарні, які знаходяться на ТОТ, також отримали наказ обслуговувати окупантів у пріоритетному порядку.

"Навіть при наданні екстреної допомоги перевага надається росіянам. Через це в тимчасово окупованих регіонах критична ситуація на фоні загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи загалом. Смертність серед цивільного населення суттєво зростає", – йдеться у повідомленні Спротиву.

Нагадаємо, раніше керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що відведення частини російських військ із Каховки та Нової Каховки на Херсонщині може бути пасткою.

Крім того, ми раніше інформували, що у Херсоні в ніч на 17 січня пролунали гучні вибухи. Повідомляється, що вибухів було кілька.

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