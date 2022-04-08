Окупанти у Києві пошкодили 208 житлових будинків і 46 шкіл від початку війни

Окупанти у Києві пошкодили 208 житлових будинків і 46 шкіл від початку війни

Також пошкоджень зазнали 29 садків та 1 дитячий будинок.

Від початку повномасштабної війни в Україні російські окупанти у Києві пошкодили 208 житлових будинків, 46 шкіл, 29 садків та 1 дитячий будинок.

Такі дані наводить офіційний Telegram-канал КМДА. Також зазначається, що загарбниками було пошкоджено 13 адміністративних будівель, 2 спортивні об'єкти, 5 об'єктів соціальної сфери, 17 – охорони здоров'я, 10 – культурної сфери, 48 об'єктів транспортної інфраструктури.

Наразі профільні фахівці продовжують обліковувати пошкоджені об'єкти інфраструктури. "Усі ці об’єкти будуть взяті на облік, фахівці визначать ступінь пошкоджень. Після цього розпочнеться їхнє поступове відновлення", - йдеться у повідомленні.

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