Окупанти у Криму нарили 100 км фортифікацій, аби захиститися від приходу ЗСУ - Гуменюк

Окупанти на півострові метушаться та постійно переміщують особовий склад і техніку.

На узбережжі Криму окупанти збудували 100 км фортифікаційних споруд. У ЗСУ впевнені, що це їм не допоможе.

Таку думку висловила Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в етері Еспресо.

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Вона додала, що окупанти на півострові постійно переміщують особовий склад та техніку, вишукуючи нові місця дислокації. Тим часом, поки вони метушаться, "Сили оборони проводять свою бойову роботу".

"Якщо відстежити весь період повномасштабного вторгнення РФ, то росіяни весь цей час готували й будували фортифікаційні споруди в окупованому Криму. Для них цілком нормально рити окопи й відмивати бюджетні кошти. Вони імітують велику боротьбу та убезпечення місцевого населення. Ми стежимо за цією ситуацією. Вони дійсно нарили 100 км фортифікаційних споруд на узбережжі Криму. Їм це не допоможе. Втім, хай звикають до землі", - пояснила Гуменюк.

Раніше повідомляли, що окупанти у Криму зафіксували перекидання бетереї "Градів".

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