Окупанти у Криму вигадали нову схему заманювання людей на війну до України: як не потрапити на гачок

В окупованому Криму судові пристави пропонують людям списання боргів в обмін на контрактну службу в армії країни-агресорки. До "схеми" причетні військкомати, поліція та банки окупантів.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Наш агент із Сімферопольського району повідомляє, що судові пристави пропонують списувати борги з жителів Криму в обмін на підписання контракту з вс рф. Це налагоджена схема, в якій беруть участь військкомати, поліція і банк "РНКБ" (ймовірно й інші)", - кажуть партизани.

Згодом боржників відправляють на фронт, звідки "в них мало шансів повернутися". Тому партизани закликають людей не піддаватися "легкій" можливості позбутися боргу, бо він коштуватиме життя.

Мобілізація в Росії

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов розповів, що російська влада боїться офіційно оголошувати масову мобілізацію, бо побоюється протестів. Однак фактична мобілізація не припинялася. Водночас самі росіяни вже бояться, що людей на війну проти України забиратимуть просто з вулиці.

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