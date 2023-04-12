Окупанти у Криму закрили для купання пляжі, де обладнали окопи

Йдеться про пляжі Чорного моря та озер у Сакському районі.

Окупаційна влада Криму закрила для купання 2023 року пляжі на території сіл Штормове та Попівка на заході Сакського району на узбережжі Чорного моря та озера Донузлав.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Крымский ветер" із посиланням на постанову "адміністрації" Штормівської сільради.

"Затвердити перелік місць, заборонених для купання на території Штормівського сільського поселення Сакського району Республіки Крим (додається)", – йдеться у документі.

Згідно з постановою, адміністрація повинна встановити попереджувальні знаки та знаки про заборону купання.

Перелік до ухвали містить опис 16 територій. Це 10 пляжів, переданих в оренду підприємцям або використовуваних ними за договорами про благоустрій. Дев’ять із цих пляжів – загального користування, один – дитячий (табори відпочинку "Дельфін-Аделанте" у Попівці).

Нагадаємо, зроблені в середині березня супутникові знімки зафіксували захисні споруди, які окупанти облаштували у Криму від початку 2023 року. Йдеться про окопи і траншеї, зокрема вздовж берегових ліній.

У ГУР Міноборони України повідомляли, що ворог у Криму створив оборонне угруповання, яке облаштовує фортифікаційні споруди та лінії оборони. Окупанти готуються до оборонних дій на території півострова.

Зауважимо, напередодні на дошках оголошень у Ялті з’явилися пам'ятки для місцевих мешканців з інструкцією про дії при виявленні дронів, під час ракетно-артилерійських обстрілів та бомбардувань.

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