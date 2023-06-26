Окупанти у Криму затримали та оштрафували кримських татар через національні прапори

В окупованому Криму росіяни затримали трьох кримських татар та оштрафували їх.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, окупанти зупинили колону авто під кримськотатарськими прапорами.

"Напередодні Дня кримськотатарського прапора російська поліція у Білогірському районі зупинила колону авто під кримськотатарськими прапорами і затримала трьох кримських татар", - розповів він.

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Зазначається, що на 73-річного Рустема Курносова та 65-річного Енвера Усеїнова, у якого 3 група інвалідності та цукровий діабет, силовики склали протоколи.

"Білогірський райсуд призначив Рустему Курносову та Енверу Усеїнову штрафи по 20 тисяч рублів кожному за нібито "організацію чи проведення публічного заходу без повідомлення", - розповів Лубінець.

Він додав, що у Криму тривають систематичні переслідування кримських татар за національною ознакою на території півострова.

"Закликаю міжнародну спільноту долучитися до захисту прав корінних народів України, а особливо тих, хто сьогодні залишається на кримському півострові", - закликав Лубінець.

Тим часом російські окупанти розглядають можливість відходу від Криму. Йдеться і про військове командування, і про представників окупаційних адміністрацій.

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