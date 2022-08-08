Окупанти у Луганській області намагаються організувати депортацію дітей в Росію - ОВА

Нашу оборону ворог випробує і вдень, і вночі, тим часом із Луганщини організовують депортацію дітей в РФ.

Щодня росіяни намагаються створити собі сприятливі умови для посилення наступу.

Про це 8 серпня повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Лише за ніч, що минула, вони вдарили сімома ракетами, завдали два авіаудари, 11 разів вели обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, тричі застосовували міномети, чотири рази до штурму долучалися танкові війська. Кожна із таких спроб – це ще декілька понівечених будинків, зламаних доль та сподівань наших земляків. Загалом упродовж 7 серпня окупанти атакували з повітря сім населених пунктів на межі Луганщини та Донеччини", - написав він.

Гайдай зазначив, що для покращення тактичного положення противник вчергове намагався організувати наступ в районі Верхньокам'янського, однак вкотре відійшов. Як і ще за чотирма напрямками – кожна із цих спроб проломити оборону наших Збройних сил була невдалою: росіяни вимушені були відступити зі значними втратами.

Поблизу чотирьох населених пунктів також виявлені та знешкоджені розвідувальні групи ворога.

Відносно подій на тимчасово окупованих територіях - із Луганщини намагаються організувати депортацію дітей в Росію, повідомив очільник ОВА. Із відповідними намірами в захоплені міста приїхала "уповноважена з прав дитини при президенті РФ".

"Тож, вже днями понад 100 позбавлених батьківського піклування дітей та дітей-сиріт вивезуть на росію. Росіяни залишають окуповані міста без чоловіків, яких примусово мобілізують, тепер ще й вивозять дітей. Крім цього, це ще один приклад неспроможності окупаційної влади налагодити навіть відпрацьовану роками роботу соціальної сфери – а саме фінансування інтернатів та санаторних шкіл. Вони віддають дітей, бо для них це фінансовий тягар, а не покоління майбутнього", - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 166-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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