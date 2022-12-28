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Окупанти у Луганській області почали примусово надавати громадянство РФ дітям

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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Окупанти у Луганській області почали примусово надавати громадянство РФ дітям

Фото: Сергій Гайдай

Українців, які відмовляються від російського паспорта, звільняють з роботи.

Окупанти почали примусовий процес отримання дітьми громадянства РФ у Луганській області.

Про це повідомила Луганська військова адміністрація.

"У Кремлі поспішають примусово паспортизувати жителів окупованої Луганщини. Те, що вони не вважали за потрібне робити протягом восьми років, намагаються встигнути за кілька місяців, аби вселити в людей зневіру до України і, водночас, посилити власну пропаганду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі там вже набув чинності порядок подання заяви про визнання дитини, що мешкає на окупованій території та не досягла віку 14 років, громадянином РФ. "Для цього одному з батьків обов'язково потрібно мати паспорт РФ. Звісно, можна його і не отримувати та одразу підпасти під скорочення на роботі або під відмову у соціальних виплатах. Часу на роздуми окупанти не залишають", - інформує Луганська ОВА.

Нагадаємо, що ситуація на окупованій частині Луганської області надзвичайно складна. Так, у захопленому Сєвєродонецьку каналізація не працює, теплопостачання відсутнє, 90 % житлового фонду в місті пошкоджено або зруйновано. 

Більше того росіяни продовжують впроваджувати на території Луганської області свій злочинний лад. Зокрема, там запроваджують військову підготовку для дітей. Учні 8 та 10 класів на канікулах ходитимуть на "курс молодого бійця".

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
399
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