Окупанти у Маріуполі викопують тіла вбитих людей у дворах багатоповерхівок і вивозять їх до братських могил

У тимчасово захопленому Маріуполі окупанти відновили ексгумацію у дворах багатоповерхівок. Тепер ексгумацію проводить слідчий комітет РФ.

Російські загарбники вивозять тіла людей до селища під Маріуполем, де скидають до братської могили.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, тіла окупанти викопують, поміщають в пластикові пакети і автівкою "Груз 200" вивозять просто до Старого Крима (селище біля Маріуполя). Там вже навалом кидають до братської могили.

"У це час слідчі (чи просто військові) допитують мешканців щодо подробиць гибелі. У підсумку за "прозорим натяком" людини з автоматом, всіх вбила "українська армія". Фабрикування фейкових доказів на марші. Одне питання - нащо? Щоб безглуздим росіянам довести що вони не вбивці?", - розповів Андрющенко.

Нагадаємо, окупанти в Маріуполі змушують місцевих розбирати завали меткомбінату, майже 10 людей підірвалися на міні.

Читайте також: