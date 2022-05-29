Окупанти у Маріуполі змушують дітей навчатися у зруйнованій школі

Російські військові почали відновлювати навчання у Маріуполі, школярів навчають у зруйнованій будівлі, яка непридатна для цього.

Російські окупанти відновили навчання у Маріупольській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 65.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Навчання дітей здійснюється у невеликій частині школи, в якій розміщуються 9 класів по 35-45 дітей різного віку в кожному. Вчителі викладають російською мовою та за російською програмою. Утім, школа непридатна для навчання, адже будівля частково зруйнована.

Фото: Людмила Денісова/Facebook

"Сама будівля школи частково зруйнована, вибиті вікна. Через пошкодження стабільної подачі електроенергії немає. Її забезпечує тільки один генератор. Харчуванням діти не забезпечені", - зазначила Денісова.

Батьків дітей змусили заклеїти вибиті вікна плівкою та прибрати сміття. Тим часом Мережею шириться інформація, що на території школи здетонував російський снаряд, на якому підірвався 12-річний хлопчик. Тому таке навчання несе загрозу життю і здоров’ю дітей.

Фото: Людмила Денісова/Facebook

Також окупанти запевняють, що документи про освіту діти зможуть отримати псевдодержавного самопроголошеного утворення в ОРДО, а після цього вступити до російських вишів, які перебувають в економічно депресивних регіонах та не користуються попитом громадян РФ.

"Дії окупантів є порушенням статей 29 та 38 Конвенції ООН про права дитини, які передбачають, що освіта дитини має бути спрямована на виховання поваги до батьків дитини, її культурної самобутності, мови та національних цінностей країни, в якій дитина проживає, країни її походження, а також порушенням обов’язку захисту дітей, яких торкається збройний конфлікт", - додала Денісова.

Нагадаємо, в окупованому російськими військами Маріуполі самопроголошена влада також ухвалила рішення позбавити дітей літніх канікул та оголосила про продовження навчального процесу до 1 вересня.

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