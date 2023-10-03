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Окупанти у Маріуполі знесли будинок: що буде на його місці

Окупанти у Маріуполі знесли будинок: що буде на його місці

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Окупанти у Маріуполі знесли будинок: що буде на його місці

Окупанти знесли будинок у Маріуполі

Квартири, які збудуть на його місці, здаватимуть в іпотеку.

Окупаційні війська у Маріуполі знесли будинок, натомість на його місці планують звести новобудову. Утім, жителі квартир у ній не отримають.

Про це повідомляють у Маріупольській міській раді.

Зазначається, що колишні мешканці будинку на проспекті Нахімова, 82 зустрілися з псевдомером Олегом моргуном. Вони обурені, що у новобудові, яку планують зробити на місці їх будинку – квартири продаватимуть в іпотеку. 

"Гауляйтер намагався заспокоїти містян і пообіцяв їм квартири. Але в інших будівлях. Адже давати в центрі міста безкоштовно квартири загарбникам не вигідно. Те, що люди там володіли своїм житлом нікого не цікавить", - вказано у повідомленні.

Окупанти в Маріуполі

Зазначимо росіяни у Маріуполі затримали трьох школярів. Їх звинувачують в екстремістських діях.

Окупанти прокладають автошлях з Ростова-на-Дону до захопленого Маріуполя.

У Маріуполі російські окупанти знищили останній український мурал "Назустріч щастю".

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Дата публікації
Перегляди
221
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