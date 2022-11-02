Окупанти в Маріуполі зносять вцілілі будівлі: "Намагаються стерти сліди своїх воєнних злочинів"

Окупанти нищать у тимчасово захопленому Маріуполі все, що вціліло під їхніми обстрілами. Росіяни зносять школи та інші будівлі, однак з якою метою — невідомо.

Окупанти продовжують знищувати Маріуполь. Тепер вони взялися зносити школи — ті, які вціліли під російським вогнем.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Весною росіяни безжально нищили наше місто – будинки, школи, лікарні. Зараз продовжують знищувати, але не обстрілами, а спеціалізованою технікою. Таким чином, вони намагаються стерти сліди своїх воєнних злочинів", — йдеться у повідомленні.

У міськраді показують фото, на якому окупанти зносять школу №45 — одну з небагатьох вцілілих у місті: "А разом з нею і спогади тисяч учнів та випускників".

"Можна розібрати все до фундаменту, але ми знаємо, хто напав на нашу країну, хто взяв наше місто у кільце та нищив його з особливим садизмом. Відплата буде!" — наголошують у Маріупольській міськраді.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники, які спричинили енергетичну катастрофу в місті, вирішили "допомогти" людям і роздали їм обігрівачі, попри те, що в місті немає світла.

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