Окупанти у Маріуполі зводять житло на місці знесених будинків, щоб заселити їх росіянами

Окупаційна "влада" готується продавати будинки для приїжджих росіян.
Окупаційна "адміністрація" міста продовжує будувати житло під іпотеку на місці знесених будинків маріупольців. Тим часом як місцеві жителі залишаються на вулиці.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
"Колабораційна адміністрація міста продовжує будувати житло під іпотеку на місці знесених будинків маріупольців. Там квартири будуть купувати приїжджі росіяни. Таким чином, маріупольців позбавляють можливості отримати обіцяні квартири взамін зруйнованих", - йдеться у повідомленні.
За даними міськради, ще одне комерційне житло будують на вулиці Хмельницького, 8/1. Зазначається, що до вторгнення там була багатоповерхівка, де жили маріупольці. Окупанти повністю знесли її, а більшість людей залишилася на вулиці.
"Загарбники не зацікавлені створювати житло для місцевих, вони хочуть заробляти та заповнювати Маріуполь приїжджими росіянами", - наголосили у міськради.
Як розповідали раніше, окупанти у Маріуполі хочуть знести будівлю з унікальною мозаїкою.
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