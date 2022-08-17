Окупанти у Мелітополі готують масштабну провокацію: до чого тут HIMARS (фото)

Російські загарбники можуть готувати в окупованому Мелітополі масштабну провокацію. Так, місцевим жителям роздають листівки з правилами поведінки для порятунку від систем HIMARS.

Росія таким чином планує відволікти увагу від своїх поразок у війні та звинуватити у провокаціях ЗСУ.

Про це СтратКом ЗСУ повідомив 17 серпня.

"За наказом гауляйтера Є.Балицького місцевим жителям роздають листівки, в яких описано, як потрібно поводитися, щоб врятуватися від HIMARS. Зазавичай такі дії є поверхневим доказом підступних намірів окупантів, мовляв, ми ж вас попереджали", – йдеться в заяві.

Також читайте Сильний вибух пролунав біля комендатури окупантів в центрі Мелітополя - мер міста

Там зауважили, що на тлі повних провалів на всіх "фронтах", повального "курінння у невстановлених місцях", масового дизертирства у війську, зради командирів і начальників, "окупант хоче відволікти увагу, здійснивши кроваву провокацію і звинуватити ЗСУ".

У СтратКомі зауважили, що це далеко не перший такий випадок дій з боку РФ, тож застерегли жителів Мелітополя від намагань довіритись "москальській пропаганді". Адже ЗСУ ніколи не вели і не вестимуть обстріли по цивільних.

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, як російським окупантам на початку війни вдалося швидко захопити місто і стрімко просунутися вглиб.

Україну намагаються дискредитувати – хто стоїть за брехливими заявами

Читайте також: