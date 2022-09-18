Окупанти у Мелітополі підкупом намагаються вивідати персональні дані громадян, щоб нав'язати паспорт РФ

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують тероризувати місцевих і тиснути на них. Водночас, окупанти не виконують своїх обіцянок.

В Мелітополі батьки школярів, яких змусили віддати дітей до шкіл, де наразі працюють російські вчителі, не отримали виплату в 10 тисяч рублів.

Про це йдеться в повідомленні Центру національного спротиву.

"Навчальний рік за російською програмою на тимчасово окупованих територіях провалений, проте окупанти намагаються і далі підкупити громадян на ТОТ", - сказано в повідомленні.

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Фахівці нагадують, що раніше окупанти обіцяли усім, хто віддасть своїх дітей до російських пропагандистів на навчання, грошову допомогу. За даними Центру, люди змушені шукати будь-якої можливості, аби вижити, оскільки росіяни створили гуманітарну кризу на українських територіях.

Втім, щоб отримати обіцяну виплату, у людей вимагають низку документів. За умовами окупантів, потрібно написати заяву та подати копії паспортів батьків з іншими кодами та свідоцтва про народження дитини.

Також потрібна прописка або інша довідка, яка підтверджує місце проживання. Лише після цього росіяни обіцяють виплатити кошти.

"Це потрібно росіянам, які намагаються усіма методами зібрати персональні дані громадян, аби підвищити темпи примусової паспортизації. Тому наступним етапом для отримання соцвиплати – стане наявність російського паспорта. Центр національного спротиву закликає бойкотувати паспортизацію ворога й евакуюватись з окупованих територій на період операції ЗСУ зі звільнення регіону", - наголошують фахівці.

Нагадаємо, під Мелітополем горіла військова база окупантів.

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