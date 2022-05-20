Окупанти у приміщенні напівзруйнованій будівлі у Маріуполі відкрили "дитячий центр"

Дітей у закладі планують вчити за російськомовним підручником.

У приміщенні напівзруйнованій будівлі дитячого садка №104 у Маріуполі окупанти відкрили «дитячий центр».

Про це повідомила омбудсменка Людмила Денісова у Telegram-каналі.

У розбомбленому дитячому закладі немає світла та води, а їжу готують на вогні у дворі. Задля створення «картинки» для ворожої пропаганди, загарбники нехтують елементарними правилами безпеки дітей та їх базовими потребами.

Крім того, дітей у закладі планують вчити за російськомовним підручником самопроголошеного псевдодержавного утворення в ОРДО «Азбука Донбасса», де є вірші із такими рядками як «Донбасс – русская земля» та «родина наша россия».

Такі дії окупантів створюють безпосередню загрозу життю та здоров’ю дітей, чим порушують Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни, а також не забезпечують право дитини на освіту, спрямовану на виховання поваги до культурної самобутності, мови і національних цінностей країни, в якій дитина проживає, що передбачено Конвенцією ООН про права дитини.

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та прошу врахувати ці факти порушень РФ прав дітей в Україні", - заявила Денісова.

Нагадаємо, 19 травня стало відомо, що окупанти два дні поспіль вивозять вантажівками тіла загиблих у драмтеатрі Маріуполя.

Читайте також:

Командування гарнізону "Маріуполь" досі на "Азовсталі" - Калина